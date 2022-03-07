Семак отреагировал на слухи о желании Ловрена разорвать контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию СМИ о том, что хорватский защитник Деян Ловрен хочет разорвать контракт с клубом из-за ситуации на Украине.
«Никаких новых новостей про Деяна нет. Он занимается реабилитацией. На сегодняшний день других вопросов не существует. Всё зависит от того, насколько быстро он сможет поправиться, чтобы присоединиться к команде. Пока он не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее из «Зенита» ушёл украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший в команде с 2019 года.
«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).
- 7 марта 2022
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