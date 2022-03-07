Круговой – о матче «Зенита» с «Уфой»: поначалу было легко, а в конце ноги подсели

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
«Поначалу было легко, а в конце ноги немного подсели — было тяжеловато бежать и в атаку, и в оборону. Я решил действовать проще, играл ниже и меньше подключался к атаке, чтобы сзади «было ноль».
Была ли дополнительной мотивацией возможность оторваться от «Динамо»? Да, я вчера смотрел этот матч, «Спартак» выиграл 2:0. Хорошо, что мы сегодня смогли уйти в отрыв, сейчас главное не останавливаться и не отдавать свои очки соперникам, выложиться на максимум и выиграть оставшиеся матчи», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».
Напомним, сегодня, 7 марта, состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
- 7 марта 2022
-
20:07
-
20:06
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:18
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
17:54
-
17:54
-
17:46
-
17:23
-
17:21
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:28
-
16:25
-
16:16
-
16:09
-
16:00
-
15:58
-
15:39
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:46
-
14:25