Круговой – о матче «Зенита» с «Уфой»: поначалу было легко, а в конце ноги подсели

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

«Поначалу было легко, а в конце ноги немного подсели — было тяжеловато бежать и в атаку, и в оборону. Я решил действовать проще, играл ниже и меньше подключался к атаке, чтобы сзади «было ноль».

Была ли дополнительной мотивацией возможность оторваться от «Динамо»? Да, я вчера смотрел этот матч, «Спартак» выиграл 2:0. Хорошо, что мы сегодня смогли уйти в отрыв, сейчас главное не останавливаться и не отдавать свои очки соперникам, выложиться на максимум и выиграть оставшиеся матчи», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Напомним, сегодня, 7 марта, состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.