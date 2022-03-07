Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Это не дерби, а издевательство. Разбор 28-го тура АПЛ

Это не дерби, а издевательство. Разбор 28-го тура АПЛ
Комментарии

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 28-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», а Де Брёйне и Марез оформили по дублю. «Ливерпуль» с трудом обыграл «Вест Хэм». «Челси» разгромил «Бёрнли», а «Арсенал» не без труда победил «Уотфорд».

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает прекрасный матч «Реала»

Гриша следит за последними новостями в телеграме.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «СберЗвук»
в приложениях Android
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

0:00 – Прощай, Абрамович
1:32 – Кажется, Роналду обиделся
5:31 – Расстановка без нападающего (нет, речь о «МЮ», а не «Сити»)
12:30 – Де Брёйне существовал везде
16:26 – Про атмосферу на «Этихаде» и обвинения Роя Кина
23:39 – «Челси» начал тяжко, но потом слово взял Рис Джеймс
33:52 – Рискованный план «Вест Хэма»
37:04 – Трент. Александер. Арнольд.
45:45 – Приём Ляказетта, разрывной Сака и пас Артеты
57:43 – Самый смешной эпизод тура

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022