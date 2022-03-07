Это не дерби, а издевательство. Разбор 28-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 28-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», а Де Брёйне и Марез оформили по дублю. «Ливерпуль» с трудом обыграл «Вест Хэм». «Челси» разгромил «Бёрнли», а «Арсенал» не без труда победил «Уотфорд».

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает прекрасный матч «Реала»

Гриша следит за последними новостями в телеграме.

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0:00 – Прощай, Абрамович

1:32 – Кажется, Роналду обиделся

5:31 – Расстановка без нападающего (нет, речь о «МЮ», а не «Сити»)

12:30 – Де Брёйне существовал везде

16:26 – Про атмосферу на «Этихаде» и обвинения Роя Кина

23:39 – «Челси» начал тяжко, но потом слово взял Рис Джеймс

33:52 – Рискованный план «Вест Хэма»

37:04 – Трент. Александер. Арнольд.

45:45 – Приём Ляказетта, разрывной Сака и пас Артеты

57:43 – Самый смешной эпизод тура