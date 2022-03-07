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«Рубин» вырвал победу в матче с «Ахматом» благодаря голу Дрейера на последних минутах

«Рубин» вырвал победу в матче с «Ахматом» благодаря голу Дрейера на последних минутах
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Сегодня, 7 марта, грозненский «Ахмат» встретился с казанским «Рубином». Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Рубина».

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте. Быстрый гол в составе «Ахмата» забил Даниил Уткин. На 50-й минуте статус-кво восстановил зимний новичок «Рубина» Виталий Лисакович, а ассистировал ему Хвича Кварацхелия. Решающий гол на 90+1-й минуте забил Андерс Дрейер. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу казанского клуба.

«Ахмат» набрал 30 очков в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
07 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Уткин – 3'   1:1 Лисакович – 50'   1:2 Дрейер – 90+1'
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