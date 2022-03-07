Немецкий тренер Михаэль Бюскенс стал новым наставником «Шальке». Как сообщил официальный сайт клуба, контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Димитриос Граммозис. Вместе с наставником с немецким клубом попрощались его ассистент Свен Пипенброк и тренер вратарей Вил Корт.

«Мы подошли к той части сезона, когда нужно принимать важные решения. Мы больше не уверены, что наша цель, а именно выход в Бундеслигу, всё ещё выполнима в нынешнем сезоне, поэтому считаем, что команде нужен новый импульс в финале сезона», — отметил спортивный директор «Шальке» Рувен Шрёдер.

«Шальке» в 25 матчах набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Дармштадт» (47).