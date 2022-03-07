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«Химки» подали протест в КДК из-за участия в матче форварда «Локомотива» Кухты

«Химки» подали протест в КДК из-за участия в матче форварда «Локомотива» Кухты
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб уже подал протест в КДК по матчу 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3) из-за участия в игре нападающего железнодорожников Яна Кухты.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч. Изначально о возможном нарушении регламента «Локомотивом» сообщал «Спорт-экспресс».

«Подали протест в КДК из-за участия Кухты в матче «Локомотив» — «Химки», — сказал Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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