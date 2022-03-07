Скончался бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фрэнк О’Фаррелл
Поделиться
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фрэнк О’Фаррелл, возглавлявший «красных дьяволов» с июля 1971 года по декабрь 1972 года, скончался в воскресенье, 6 марта, в возрасте 94 лет.
Этот ирландский технический специалист наиболее известен тем, что сменил на командном мостике «Юнайтед» сэра Мэтта Басби, который ненадолго вернулся к работе в период с декабря 1970 по июнь 1971 года. В свой первый приход в «Манчестер» Басби возглавлял команду с 1945 по 1969 год.
В должности главного тренера «Юнайтед» О’Фаррелл проработал лишь 18 месяцев.
Фрэнк О'Фаррелл работал и в других клубах, включая «Лестер» (1968-1971). С «Лестером» он дошёл до финала Кубка Англии в 1969 году, где «лисы» уступили «Манчестер Сити» (0:1).
Комментарии
- 7 марта 2022
-
23:21
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:35
-
20:07
-
20:06
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:18
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
17:54
-
17:54
-
17:46
-
17:23
-
17:21
-
17:05
Партнерский контент