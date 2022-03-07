Скончался бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фрэнк О’Фаррелл

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Фрэнк О’Фаррелл, возглавлявший «красных дьяволов» с июля 1971 года по декабрь 1972 года, скончался в воскресенье, 6 марта, в возрасте 94 лет.

Этот ирландский технический специалист наиболее известен тем, что сменил на командном мостике «Юнайтед» сэра Мэтта Басби, который ненадолго вернулся к работе в период с декабря 1970 по июнь 1971 года. В свой первый приход в «Манчестер» Басби возглавлял команду с 1945 по 1969 год.

В должности главного тренера «Юнайтед» О’Фаррелл проработал лишь 18 месяцев.

Фрэнк О'Фаррелл работал и в других клубах, включая «Лестер» (1968-1971). С «Лестером» он дошёл до финала Кубка Англии в 1969 году, где «лисы» уступили «Манчестер Сити» (0:1).