ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Бюро Совета ФИФА приняло решение — по согласованию с УЕФА и после консультаций с различными заинтересованными сторонами — временно изменить Положение о статусе и трансфере игроков (RSTP) для обеспечения правовой определённости и ясности по ряду вопросов.

Были приняты следующие решения:

— В целях предоставления игрокам и тренерам возможности работать и получать заработную плату, а также для защиты украинских клубов, если стороны соответствующего контракта прямо не договорились об ином, все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с клубами, аффилированными с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), будут считаться автоматически приостановленными до конца сезона на Украине (30 июня 2022 г.) без необходимости каких-либо действий со стороны сторон на этот счёт.

— В целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до или 10 марта 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России (30 июня 2022 г.).

— Приостановление действия контракта в соответствии с пунктами выше будет означать, что соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.

— Кроме того, чтобы обеспечить гибкость для игроков, зарегистрированных в ВСУ или РФС, и которые покинули или могут намереваться покинуть территорию Украины или России вследствие ситуации на Украине, иностранные игроки, предыдущая регистрация которых была в УАФ или РФС, будут допущены к регистрации даже в том случае, если срок регистрации закрыт в ассоциации клуба, с которым они заключают новый контракт.

Чтобы это исключение было применимо и защищало честность соревнований, регистрация в новом клубе должна произойти до 7 апреля 2022 года включительно.

— Для дополнительной защиты честности соревнований клубы имеют право зарегистрировать не более двух игроков, на которых распространяется исключение.

— Несовершеннолетние, покидающие Украину и направляющиеся в другие страны в связи с возникшей ситуацией, будут считаться соответствующими требованиям пункта 2 d) статьи 19 РСТР, который освобождает несовершеннолетних беженцев от правила, запрещающего международные трансферы игроков до 18 лет.