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Федотов — о матче с «Ростовом»: моментами было тревожно у наших ворот

Федотов — о матче с «Ростовом»: моментами было тревожно у наших ворот
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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал матч Российской Премьер-Лиги, в котором его команда выиграла у ФК «Ростов» со счётом 1:0.

«Очень хорошая напряжённая игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. У них было желание, стремление и супермощное начало, только не удалось завершить эти моменты результативно. Готовились к атакующему потенциалу «Ростова». Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — приводит слова Федотова пресс-служба ФК «Сочи».

Напомним, единственный гол во встрече «Сочи» с «Ростовом» с пенальти забил Кристиан Нобоа в компенсированное ко второму тайму время.

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