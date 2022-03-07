Владелец «Нью-Йорк Джетс» Джонсон собирается выкупить «Челси» у Абрамовича

Владелец клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон готовит предложение о покупке «Челси».
Как сообщает ESPN US, Джонсон уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься оформлением продажи клуба. Таким образом, он может стать в один ряд с другими владельцами клубов НФЛ, имеющими свои интересы в различных клубах АПЛ.
Сообщается, что Джонсон очень хорошо осведомлён о делах «Челси». Он жил в Лондоне, когда был послом США в Великобритании. В то же самое время Джонсон называется большим поклонником клуба и всей организации, а также осознаёт важную роль, которую играет английская Премьер-лига в жизни страны.
С 2000 года Вуди Джонсон является владельцем команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс». Роман Абрамович 2 марта 2022 года объявил о предстоящей продаже лондонской команды.
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