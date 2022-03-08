С. Индзаги — о матче с «Ливерпулем»: важно и необходимо забить гол в первом тайме

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги назвал «Ливерпуль» самой сильной командой Европы наряду с мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити», а также понадеялся на гол «Интера» в первом тайме.

«Ливерпуль» как и мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» входят в число самых сильных команд Европы. Важно и необходимо забить гол в первом тайме. Будет трудная игра, но уровень нашей мотивации очень высок», — приводит слова Индзаги ESPN US.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» (Англия) и «Интером» (Милан, Италия) состоится во вторник, 8 марта. Начало — в 23:00 мск. Главным арбитром назначен испанец Матеу Лаос. В первой встрече этих команд английский коллектив победил со счётом 2:0.