Тренер «Уфы» — о матче с «Зенитом»: мы робко действовали, когда у нас был мяч
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«В первом тайме «Зенит» владел преимуществом. Но кроме одного момента, когда Дзюба сбросил на Алберто, остроты не было. Наш план работал. Но мы робко действовали, когда у нас был мяч. Во втором тайме два момента с рикошетом и ещё один, когда уже было 2:0. Если бы мы забили, концовка была бы нервной», — приводит слова Стукалова пресс-служба «Уфы» во «ВКонтакте».
Напомним, 7 марта состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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