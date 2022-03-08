Рамос и Эррера не помогут «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Реалом»
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Медицинская служба футбольного клуба «ПСЖ» опубликовала заявление о состоянии игроков, получивших различные повреждения в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
На поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в ближайшую среду, 9 марта, точно не смогут выйти Серхио Рамос и Андер Эррера. Рамос продолжит индивидуальные тренировки до конца недели. Эррера также занимается по индивидуальной программе и продолжает лечение конъюнктивита. Он возобновит тренировки в общей группе в конце недели.
Получивший повреждение во время тренировки Килиан Мбаппе находится под наблюдением врачей. Клиническое обследование показало положительную динамику его выздоровления. Новое обследование будет сделано во вторник, 8 марта.
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