Рамос и Эррера не помогут «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Реалом»

Медицинская служба футбольного клуба «ПСЖ» опубликовала заявление о состоянии игроков, получивших различные повреждения в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

На поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в ближайшую среду, 9 марта, точно не смогут выйти Серхио Рамос и Андер Эррера. Рамос продолжит индивидуальные тренировки до конца недели. Эррера также занимается по индивидуальной программе и продолжает лечение конъюнктивита. Он возобновит тренировки в общей группе в конце недели.

Получивший повреждение во время тренировки Килиан Мбаппе находится под наблюдением врачей. Клиническое обследование показало положительную динамику его выздоровления. Новое обследование будет сделано во вторник, 8 марта.