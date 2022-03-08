«Атлетик» переиграл «Леванте» со счётом 3:1 в матче чемпионата Испании

В понедельник, 7 марта, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 27-го тура Чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Атлетик» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу — 3:1.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 63-й минуте Микель Весга откликнулся на подачу Алехандро Беренгера с фланга и поразил цель.

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Через тринадцать минут преимущество «Атлетика» удвоил Иньяки Уильямс, голевой пас вновь на счету Беренгера.

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На 88-й минуте третий мяч в ворота «Леванте» забил Ойер Саррага, однако уже в компенсированное время Хорхе де Фрутос точным ударом сократил итоговую разницу в счёте – 3:1

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Помогали ему ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный арбитр — Альберто Гомес Ламейро.

После этого матча «Атлетик» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 27 встреч. «Леванте» занимает последнюю, двадцатую строчку, имея в активе 18 турнирных баллов.