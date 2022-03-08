Анри: Месси плакал, покидая «Барселону, это не входило в его планы

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
«Лионель плакал, покидая «Барселону». Это не входило в его планы. Когда ты думаешь, что никогда не уедешь куда-то, а потом вдруг это происходит, это вызывает эмоциональный шок. Люди говорят: «С ним все в порядке, в Париже у него есть все, что ему нужно», но все не так просто», — приводит слова Анри Barcauniversal со ссылкой на L’Équipe.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.
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