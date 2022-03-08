Рашфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «ПСЖ» рассматривает Рашфорда в качестве возможной замены форварду Килиану Мбаппе, который вероятнее всего покинет клуб в летнее трансферное окно.
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету 1 гол в 4 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Рашфорда в € 85 млн.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков.
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