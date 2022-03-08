«Арсенал» намерен подписать игрока «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» планирует подписать защитника «Барселоны» Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, сам игрок намерен перейти в английскую Премьер-лигу, ему импонирует этот чемпионат. Испанцем серьёзно заинтересовался «Арсенал», который на данный момент считается фаворитом в гонке за игрока каталонского клуба.



Ранее этот же источник сообщил, что сине-гранатовые не собираются продлевать контракт с Роберто. Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барсы» недовольно уровнем игры испанца.



Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

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