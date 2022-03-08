Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» намерен подписать игрока «Барселоны»

«Арсенал» намерен подписать игрока «Барселоны»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» планирует подписать защитника «Барселоны» Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сам игрок намерен перейти в английскую Премьер-лигу, ему импонирует этот чемпионат. Испанцем серьёзно заинтересовался «Арсенал», который на данный момент считается фаворитом в гонке за игрока каталонского клуба.

Ранее этот же источник сообщил, что сине-гранатовые не собираются продлевать контракт с Роберто. Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барсы» недовольно уровнем игры испанца.

Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

Новость по теме
Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022