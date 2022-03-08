Лапорта — о Суперлиге: мы боремся с клубами-государствами. УЕФА мягок с ними

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об участии каталонского клуба в проекте Европейской Суперлиги.
«Мы предприняли все необходимые юридические действия с целью защиты права на свободную конкуренцию в рамках Европейского союза. Суперлига жизнеспособна и законна. Решение по иску (от УЕФА) ещё не принято, но эти действия доказывают нашу правоту.
Почему «Барса» вступила в Суперлигу? Мы боремся с клубами, подконтрольными государствам. Необходимо соблюдать строгие правила, но мы не можем конкурировать с такими клубами, потому что они их не соблюдают.
Финансовый фэйр-плей не одинаков в лигах Европы. В Испании с этим всё строго, во Франции и Англии – более-менее. Мы не можем конкурировать с теми, кто нарушает правила и контролируется государствами с печатным станком.
УЕФА был очень гибким и очень мягким с этими государственными клубами, что вызывает у нас подозрения, потому что эти страны финансируют УЕФА. Нас не устраивает это, и мы будем бороться», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:
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