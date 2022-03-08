Лапорта — о Суперлиге: мы боремся с клубами-государствами. УЕФА мягок с ними

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об участии каталонского клуба в проекте Европейской Суперлиги.



«Мы предприняли все необходимые юридические действия с целью защиты права на свободную конкуренцию в рамках Европейского союза. Суперлига жизнеспособна и законна. Решение по иску (от УЕФА) ещё не принято, но эти действия доказывают нашу правоту.



Почему «Барса» вступила в Суперлигу? Мы боремся с клубами, подконтрольными государствам. Необходимо соблюдать строгие правила, но мы не можем конкурировать с такими клубами, потому что они их не соблюдают.



Финансовый фэйр-плей не одинаков в лигах Европы. В Испании с этим всё строго, во Франции и Англии – более-менее. Мы не можем конкурировать с теми, кто нарушает правила и контролируется государствами с печатным станком.



УЕФА был очень гибким и очень мягким с этими государственными клубами, что вызывает у нас подозрения, потому что эти страны финансируют УЕФА. Нас не устраивает это, и мы будем бороться», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.