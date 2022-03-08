«Не готов работать — уходи!» Фердинанд жёстко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал нынешних футболистов «красных дьяволов» за разгромное поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:4).
«Со стороны мне кажется, что все они просто хотят быть друзьями. Никто не хочет кого-то обижать, как будто они все коллеги по офису. Они не очень любят друг друга, но не говорят этого, ведут себя вежливо и обходительно.
Чтобы побеждать, ты должен подталкивать людей. Ты можешь говорить им: «У тебя в голове мусор, разберись в себе». Это не должно быть агрессией, это можно подать в форме обычного разговора.
Я не вижу реакции. Их язык тела ужасен: они ходят и сутулятся, как будто весь мир против них. Они стремятся выглядеть несчастными.
Чувак, ты играешь за «Манчестер Юнайтед» в дерби. Представь, сколько людей хотели бы оказаться на твоём месте. А ты ходишь по полю и думаешь, что мог бы придумать себе занятие получше в это воскресенье. Это то настроение, которое я чувствую от игроков «Манчестер Юнайтед».
Если вы в клубе ради игры в футбол – совершенствуйтесь, упорно работайте каждый день и принимайте критику. Если не готов – уходи из клуба», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (4:1):
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