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Экс-глава «Кристал Пэлас»: Абрамович — худшее явление в футболе Англии. Скатертью дорога

Экс-глава «Кристал Пэлас»: Абрамович — худшее явление в футболе Англии. Скатертью дорога
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Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Морган высказался о главе «Челси» Романе Абрамовиче.

«На прошлой неделе люди приписывали эволюцию Премьер-лиги Роману Абрамовичу. При всём уважении, за исключением «Челси», Абрамович – одно из худших явлений, которые могли произойти с английским футболом.

Мы развивались, Премьер-лига росла, телевещатели забрасывали нас деньгами. Но «Челси» породил гиперинфляцию. Он изменил футбольный ландшафт, сделав футбол финансово нежизнеспособным из-за своих интересов.

Люди покупают «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси» не потому, что любят эти клубы, а из-за желания застраховать себя от политического преследования.

Что мы сейчас имеем? Поколение игроков, у которых нет ни характера, ни сути, которым платят слишком много денег. Это трагедия.

Что такое наследие Абрамовича? Для «Челси» — это прекрасная история. А для футбола в этой стране? Думаю, только катастрофа. Скатертью дорога, следующий», — цитирует Моргана talkSPORT.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:

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