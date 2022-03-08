Газизов: «Уфа» никого не держит, но пока уйти никто не пожелал

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с легионерами в клубе. По его словам, пока что никто из иностранцев не изъявил желания уйти.
«У нас все на месте. Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдёт. Но пока никто желания не изъявлял», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.
- 8 марта 2022
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