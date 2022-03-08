Котельникова: мужской футбол техничнее и интереснее, но в женском сейчас большой прорыв

Футболистка московского «Динамо» Лиана Котельникова высказалась о женском и мужском футболе в России.

«Какой футбол смотрю? Чаще мужской. Если говорить о женском, то иногда смотрю игры лондонского «Арсенала» и «Челси», особенно после перехода туда Алсу Абдулиной. Но обычно смотрю игры национальных сборных России.

Почему смотрю мужской футбол? Я смотрю, к чему стремиться. Он более техничный и интересный лично для меня. Мне его смотреть комфортнее (улыбается). Главное, что играю в футбол я чаще, чем его смотрю.

Мне нравится, как развивается женский футбол в России. Мне кажется, этот год – большой прорыв в российском женском футболе. Нас начали транслировать. Матч «Зенита» и «Локомотива» в Кубке России показали по «Матч ТВ». Женский футбол привлёк внимание больших клубов, стали открываться женские команды – наше «Динамо», «Спартак», «Рубин». Я слышала, что самые принципиальные матчи Суперлиги теперь буду транслироваться по телевидению. Это большой прорыв, так как от этого идёт и финансирование женского футбола, привлекается внимание болельщиков.

Чего на данный момент не хватает? Фундаментальной подготовки спортсменов: открытия академий и школ, вывода игроков на топ-уровень, чтобы мы могли конкурировать с командами европейского уровня», — приводит слова Котельниковой официальный сайт «Динамо».