Полиция Украины задержала журналистов. Освободиться помогли фото с Месси и тату Марадоны

Южноамериканские журналисты попали в неприятную ситуацию при освещении событий на Украине.



Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Telefe, репортёров остановили на одном из блокпостов, после чего их доставили в полицейский участок и допросили.



Один из журналистов Даниэль Матамала рассказал, что, увидев аргентинские паспорта, полицейские стали говорить «Месси» и «Марадона». Один из операторов решил показать стражам порядка свою татуировку на икре, где изображён экс-форвард «Наполи» Диего Марадона.

Затем другой журналист показал полицейским фото с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. После этого репортёров отпустили, и они продолжили свою работу.

Напомним, 24 февраля на Украине объявили введение военного положения. Это было сделано на фоне начала специальной военной операции России на территории Украины.