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Полиция Украины задержала журналистов. Освободиться помогли фото с Месси и тату Марадоны

Полиция Украины задержала журналистов. Освободиться помогли фото с Месси и тату Марадоны
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Южноамериканские журналисты попали в неприятную ситуацию при освещении событий на Украине.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Telefe, репортёров остановили на одном из блокпостов, после чего их доставили в полицейский участок и допросили.

Один из журналистов Даниэль Матамала рассказал, что, увидев аргентинские паспорта, полицейские стали говорить «Месси» и «Марадона». Один из операторов решил показать стражам порядка свою татуировку на икре, где изображён экс-форвард «Наполи» Диего Марадона.

Затем другой журналист показал полицейским фото с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. После этого репортёров отпустили, и они продолжили свою работу.

Напомним, 24 февраля на Украине объявили введение военного положения. Это было сделано на фоне начала специальной военной операции России на территории Украины.

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