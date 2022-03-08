Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. А «Динамо» разочаровало

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев подвёл итоги московского дерби, в котором красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:0. Игра проходила в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Если честно, игра «Спартака» в первом тайме стала для меня приятной неожиданностью. Причём счёт абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулёв, Захарян и, конечно, Смолов.
Удаление Варелы – это приговор для «Динамо»? Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве — удар ниже пояса.
«Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьёзность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».
- 8 марта 2022
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