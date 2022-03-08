В «Химках» заявили, что все легионеры настроены дальше играть за клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что все легионеры и дальше настроены играть за подмосковный клуб.
«Никто из ребят не изъявлял желания покинуть клуб. У нас пока всё спокойно. Все легионеры настроены играть дальше. У Даггестрола выходные из-за удаления», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.
Ранее сегодня стало известно, что шведский защитник «Химок» Филип Пер Дагерстоль покинул расположение подмосковной команды и уехал из России.
- 8 марта 2022
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