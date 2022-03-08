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«Нет рецепта того, как остановить Месси, Неймара и Мбаппе». Вратарь «Нанта» — о трио «ПСЖ»

«Нет рецепта того, как остановить Месси, Неймара и Мбаппе». Вратарь «Нанта» — о трио «ПСЖ»
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Вратарь французского «Нанта» Альбан Лафон высказался об игре нападающих «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.

«Как остановить трио Месси-Неймар-Мбаппе? У этого нет рецепта. Если бы он был, они не были бы чемпионами, которыми они являются. Нужно надеяться, что в день игры они будут не в лучшей форме. Но я не претендую на то, чтобы объяснить формулу того, как их остановить.

Против кого сложнее всего играть? Все трое — лучшие игроки в мире, я не могу их ранжировать. Но я бы выбрал Килиана, потому что против него я играл больше всего. Но это всего лишь личное мнение», — цитирует Лафона Marca.

Завтра, 9 марта, «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В первой встрече победу одержали парижане – 1:0, единственный гол забил Мбаппе.

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