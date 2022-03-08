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«Робко. Нужно разрешить разрывать контракты». FIFPro — о решении ФИФА по легионерам из РПЛ

«Робко. Нужно разрешить разрывать контракты». FIFPro — о решении ФИФА по легионерам из РПЛ
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала решение ФИФА о разрешении легионерам из Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

«Решение разрешить иностранным игрокам только приостанавливать контракты и, таким образом, только временно покидать российские клубы является слишком робким.

Игрокам будет трудно найти работу на оставшуюся часть сезона в условиях неопределённости, и через несколько недель они снова окажутся в очень сложной ситуации.

Это неудовлетворительно даже для игроков, которые связаны краткосрочными контрактами в России, где договоры обычно заканчиваются в декабре, и которые могут не захотеть или не иметь возможности вернуться после 30 июня 2022 года.

На прошлой неделе FIFPro сообщила FIFA, что игрокам нужно разрешить разрывать контракты», — говорится в заявлении организации, которое опубликовала The Guardian.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

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ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке
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