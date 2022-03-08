«Ливерпуль» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 8 марта, «Ливерпуль» примет миланский «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».

Игру обслужит испанская бригада арбитров, которую возглавит Матеу Лаос. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».