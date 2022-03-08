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«Бавария» — «Зальцбург». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Бавария» — «РБ Зальцбург»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«Бавария» — «РБ Зальцбург»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 марта, «Бавария» примет австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».

Игру обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Рудди Букке.

Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

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