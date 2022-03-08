Медведев: легионеры не изъявляли желания приостановить контракт с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что легионеры санкт-петербургского клуба не изъявили желания приостановить контракт.

«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, накануне Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В ФИФА решили временно изменить Положение о статусе и трансфере игроков (RSTP) для обеспечения правовой определённости и ясности по ряду вопросов. ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.