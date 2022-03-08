Гвардиола: к «Спортингу» готовы лишь 14 футболистов основы. Привлечём игроков из дубля

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Первая игра команд завершилась триумфом «горожан» со счётом 5:0. Ответная встреча состоится завтра, 9 марта. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

«У нас не так много игроков в основной команде — сейчас доступны всего 14 человек. Конечно, в первом матче мы обеспечили себе невероятный результат – 5:0. Но пока ещё ничего не решено, футбол непредсказуем. У нас могут быть удаления, соперник может показать качественную игру… Может быть всё что угодно.

Мы будем выбирать лучший состав, насколько это возможно, чтобы завоевать победу. Одна из проблем – у нас осталось всего три защитника. Будем приспосабливаться к этим условиям и использовать игроков из дубля. Сегодня проведу тренировку и решу, что делать», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».