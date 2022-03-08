Лука Модрич: война бесполезна. Надеюсь, всё закончится как можно скорее

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал ситуацию в мире.



«Это очень сложный вопрос. Надеюсь, что это закончится как можно скорее, потому что это никому не нужно. Война бесполезна. Я пережил подобное и не хочу видеть повторение тех образов. Мне от этого становится очень грустно, это ужасно. Надеюсь, что это закончится как можно скорее и что политики придут к соглашению. Очень плохо, правда», — приводит слова Модрича Marca.

Напомним, Лука Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне 36-летний хорватский полузащитник принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.