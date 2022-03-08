Goal: Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не намерены покидать «Зенит»

Малком, Клаудиньо и Юри Алберто намерены продолжить выступления за санкт-петербургский «Зенит», несмотря на существенный интерес со стороны бразильских клубов, информирует Goal.com.
Согласно сведениям источника, бразильские клубы активизировали свой интерес к игрокам «Зенита» после того, как ФИФА разрешил легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.
Тем не менее Малком, Клаудиньо и Алберто счастливы в «Зените» и не рассматривают вариант смены клуба даже на фоне происходящего на Украине. Агенты футболистов отклонили все предложения из Бразилии.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.
- 8 марта 2022
-
19:03
-
19:00
-
18:46
-
18:42
-
18:18
-
18:15
-
18:13
-
17:40
-
17:38
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
16:28
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:33
-
15:04
-
14:58
-
14:48
-
14:47
-
14:47
-
14:44
-
14:08
-
13:56
-
13:47