Goal: Малком, Клаудиньо и Юри Алберто не намерены покидать «Зенит»

Малком, Клаудиньо и Юри Алберто намерены продолжить выступления за санкт-петербургский «Зенит», несмотря на существенный интерес со стороны бразильских клубов, информирует Goal.com.

Согласно сведениям источника, бразильские клубы активизировали свой интерес к игрокам «Зенита» после того, как ФИФА разрешил легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

Тем не менее Малком, Клаудиньо и Алберто счастливы в «Зените» и не рассматривают вариант смены клуба даже на фоне происходящего на Украине. Агенты футболистов отклонили все предложения из Бразилии.

Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Соглашения игроков и тренеров будут считаться «разорванными» до 30 июня 2022 года, и, следовательно, они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий.