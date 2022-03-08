Сёмин: думаю, легионеры не уедут из РПЛ — они тут неплохо работают, и команда обеспечивает

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал возможный отъезд легионеров из РПЛ на фоне разрешения ФИФА в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.
«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.
Уровень российского футбола не упадёт, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.
Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
- 8 марта 2022
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