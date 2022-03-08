Умер бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко

Бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба венского «Рапида», за который выступал российский игрок.

Сергей играл за «Рапид» 5 лет — с 1992 по 1997 год. В его карьерном списке также числятся таджикистанские «Вахш» и «Памир», немецкие «Герта», «Бохум», «Маттерсбург» и «Парндорф». Мандреко провёл 4 игры за сборную СНГ. По одному разу появлялся на поле в футболках национальных сборных России и Таджикистана. Мандреко — чемпион Таджикистана и Австрии.



После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере», а также ассистентом главного тренера «Локомотива». В 2017 году он приостановил свою карьеру из-за бокового амиотрофического склероза.