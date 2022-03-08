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Неймар: готов помогать «ПСЖ» на 100%. Должны сыграть с «Реалом» лучше, чем в первом матче

Неймар: готов помогать «ПСЖ» на 100%. Должны сыграть с «Реалом» лучше, чем в первом матче
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Я на все 100% готов помогать своей команде. Мы готовы к предстоящей встрече и сделаем всё, чтобы одержать победу. После первого матча у нас есть некоторое преимущество, но мы не должны выходить на поле, держа эту мысль в голове. «ПСЖ» должен играть лучше, чем в прошлом матче в Париже», — приводит слова Неймара пресс-служба «ПСЖ».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 9 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой французского клуба со счётом 1:0.

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