В «Арсенале» рассказали подробности ухода из клуба шведа Бьёрнстрёма

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об отъезде домой шведского защитника Акселя Бьёрнстрёма и о ситуации с легионерами в клубе.
«Бьёрнстрём уехал домой ещё со сборов в феврале. Это никак не связано с какими-либо решениями ФИФА или УЕФА. Главный тренер сказал, что не рассчитывает на этого игрока, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Аксель поблагодарил всю команду и отправился в Швецию. Все остальные легионеры сейчас на месте, готовятся к игре с «Динамо». На сегодняшний день ситуация такая. Но в любом случае как бы ни развивались события, мы ничего не боимся. Есть наша академия, которая уже даёт плоды.
В игре с самарскими «Крыльями» на поле впервые в истории появился воспитанник академии тульского «Арсенала». Это Ансор Хабибов. Есть Артём Суханов, есть Максим Кайнов и другие ребята. Все они прошли сборы с первой командой. Мы на них серьёзно рассчитываем», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 марта 2022
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