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«Ливерпуль» — «Интер»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Интер»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Интера» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джонс, Фабиньо, Алькантара, Салах, Жота, Мане.

«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Брозович, Чалханоглу, Видаль, Перишич, Думфрис, Санчес, Мартинес.

Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

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