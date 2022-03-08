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«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Мандреко

«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Мандреко
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Московский «Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего помощника главного тренера железнодорожников Сергея Мандреко.

«8 марта на 51-м году ушёл из жизни бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Москва Сергей Владимирович Мандреко. В тренерском штабе «Локомотива» Мандреко работал в 2008-2009 годах, когда столичный клуб тренировал Рашид Рахимов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сергей играл за «Рапид» 5 лет — с 1992 по 1997 год. В его карьерном списке также числятся таджикистанские «Вахш» и «Памир», немецкие «Герта», «Бохум», «Маттерсбург» и «Парндорф». Мандреко провёл 4 игры за сборную СНГ. По одному разу появлялся на поле в футболках национальных сборных России и Таджикистана. Мандреко — чемпион Таджикистана и Австрии.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере», а также ассистентом главного тренера «Локомотива». В 2017 году он приостановил свою карьеру из-за бокового амиотрофического склероза.

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