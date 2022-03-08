Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Зальцбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: в 13 лет почти подписал контракт с «Реалом», но «Барселона» навсегда в моей душе

Неймар: в 13 лет почти подписал контракт с «Реалом», но «Барселона» навсегда в моей душе
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о привязанности в «Барселоне».

«Я практически подписал контракт с «Реалом», когда мне было 13 лет, но жизнь привела меня в «Барселону», к которой у меня осталась очень сильная привязанность. Эта команда навсегда в моей душе», — приводит слова Неймара Movistar.

Напомним, Неймар является воспитанником «Сантоса». Бразильский форвард покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразильский футболист играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.

Новость по теме
Неймар: готов помогать «ПСЖ» на 100%. Должны сыграть с «Реалом» лучше, чем в первом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022