Неймар: в 13 лет почти подписал контракт с «Реалом», но «Барселона» навсегда в моей душе
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о привязанности в «Барселоне».
«Я практически подписал контракт с «Реалом», когда мне было 13 лет, но жизнь привела меня в «Барселону», к которой у меня осталась очень сильная привязанность. Эта команда навсегда в моей душе», — приводит слова Неймара Movistar.
Напомним, Неймар является воспитанником «Сантоса». Бразильский форвард покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразильский футболист играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.
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