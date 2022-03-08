В футбольной ассоциации Чехии отреагировали на решение ФИФА исключить Россию из стыков ЧМ

Футбольная ассоциация Чехии (FACR) выступила с заявлением по поводу решения ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши в финал отбора ЧМ-2022 из-за исключения национальной команды России из международных турниров.



«Решение ФИФА ожидаемое. Оно было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно сразиться с двумя соперниками, так что ситуация для нас не изменилась», — приводит слова главы FACR Петра Фоусека пресс-служба организации.



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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