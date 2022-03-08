«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Серж Гнабри забил 4-й гол хозяев на 31-й минуте

Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
Серж Гнабри забил 4-й гол хозяев на 31-й минуте. Кингсли Коман отличной передачей нашёл в правой части штрафной Гнабри, Серж сильно ударил низом в ближний угол, вратарь австрийцев в падении зацепил мяч, но тот всё равно оказался в сетке ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».
Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
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