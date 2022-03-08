Тренер сборной Швеции прокомментировал решение ФИФА об отстранении России от стыков ЧМ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением о решении ФИФА об автоматическом выходе сборной Польши в финал отбора ЧМ-2022 из-за исключения национальной команды России из международных турниров.



«ФИФА наконец приняла правильное решение в отношении России, но, к сожалению, со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо. Но все наши усилия сосредоточены на подготовке к матчу со сборной Чехии. Мы хотим отправиться на чемпионат мира и сделаем всё, чтобы туда попасть», — приводит слова Андерссона пресс-служба Шведского футбольного союза.



Напомним, 28 февраля текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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