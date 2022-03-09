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В Нидерландах опубликовали расшифровки телефонных разговоров с признаниями Промеса

В Нидерландах опубликовали расшифровки телефонных разговоров с признаниями Промеса
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Нидерландское издание NOS опубликовало расшифровки телефонных разговоров полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, в которых он признался в умышленном покушении на двоюродного брата.

Ранее стало известно, что Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений. Максимальное наказание, которое грозит Промесу, – 4 года заключения.

Сообщается, что вскоре после произошедшего Промес позвонил своему отцу и между ними состоялся следующий разговор.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», — сказал отец.

«В противном случае я его убью, разве ты не понимаешь?» — ответил Промес.

После этого полузащитник позвонил своей маме и тёте и спросил, куда пришёлся удар.

«В ногу», — ответила мама.

«Значит, ему повезло. Он дерзкий. Он знал, что будет. Я не смог сдержаться. Извини, тётя, прости меня», — сказал Промес.

Через некоторое время Промес вновь связался с отцом по телефону и объяснил свой поступок.

«Я верен своей тёте: если кто-то попытается как-то оскорбить её, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы ещё уродливее», — сказал футболист.

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