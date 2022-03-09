«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, «Бавария» принимала австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев.

Немцы открыли счёт в игре — отличился Роберт Левандовски. Роберт мощным ударом с пенальти уложил мяч в левый нижний угол. Голкипер не угадал направление удара. Затем нападающий реализовал второй пенальти. Роберт Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Мануэль Нойер выбил мяч из своей штрафной к центру поля, где Томас Мюллер справа выполнил передачу к дуге штрафной на Левандовского. Поляк ударил в левый угол оставшихся пустыми ворот, попал в штангу, после чего сам же добил мяч в сетку.

Серж Гнабри забил 4-й гол хозяев на 31-й минуте. Кингсли Коман отличной передачей нашёл в правой части штрафной Гнабри, Серж сильно ударил низом в ближний угол, вратарь австрийцев в падении зацепил мяч, но тот всё равно оказался в сетке ворот. Томас Мюллер забил 5-й гол хозяев на 54-й минуте. Лерой Зане получил мяч от Йозуа Киммиха рядом со штрафной и переправил его на Мюллера, который развернулся внутри штрафной и прекрасным ударом попал в правый нижний угол ворот.



На 70-й минуте отличился Мауритс Кергор. Кергор обработал мяч на границе штрафной после передачи своего одноклубника и прекрасным ударом уложил его в правый нижний угол ворот Нойера. Затем Мюллер оформил дубль. На 85-й минуте Лерой Зане установил итоговый счёт в игре — 7:1.