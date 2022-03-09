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«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 9 марта, «Бавария» принимала австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев.

Немцы открыли счёт в игре — отличился Роберт Левандовски. Роберт мощным ударом с пенальти уложил мяч в левый нижний угол. Голкипер не угадал направление удара. Затем нападающий реализовал второй пенальти. Роберт Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Мануэль Нойер выбил мяч из своей штрафной к центру поля, где Томас Мюллер справа выполнил передачу к дуге штрафной на Левандовского. Поляк ударил в левый угол оставшихся пустыми ворот, попал в штангу, после чего сам же добил мяч в сетку.

Серж Гнабри забил 4-й гол хозяев на 31-й минуте. Кингсли Коман отличной передачей нашёл в правой части штрафной Гнабри, Серж сильно ударил низом в ближний угол, вратарь австрийцев в падении зацепил мяч, но тот всё равно оказался в сетке ворот. Томас Мюллер забил 5-й гол хозяев на 54-й минуте. Лерой Зане получил мяч от Йозуа Киммиха рядом со штрафной и переправил его на Мюллера, который развернулся внутри штрафной и прекрасным ударом попал в правый нижний угол ворот.

На 70-й минуте отличился Мауритс Кергор. Кергор обработал мяч на границе штрафной после передачи своего одноклубника и прекрасным ударом уложил его в правый нижний угол ворот Нойера. Затем Мюллер оформил дубль. На 85-й минуте Лерой Зане установил итоговый счёт в игре — 7:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2022, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
7 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Левандовски – 12' (пен)   2:0 Левандовски – 21' (пен)   3:0 Левандовски – 23'   4:0 Гнабри – 31'   5:0 Мюллер – 54'   5:1 Кергор – 70'   6:1 Мюллер – 83'   7:1 Зане – 85'
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