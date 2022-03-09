Роберт Левандовски возглавил список лучших бомбардиров Лиги чемпионов в нынешнем сезоне
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Поляк оформил хет-трик в матче с австрийским «РБ Зальцбург», в котором «Бавария» одержала уверенную победу со счётом 7:1. Всего в активе Левандовского в этом розыгрыше турнира 12 голов в восьми играх. Роберт обошёл в списке бомбардиров форварда «Аякса» Себастьена Аллера (11). Третье место занимает нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (8).
Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение нападающего «Милана» Марко Симоне, который забил три гола «Русенборгу» за первые 24 минуты матча в 1996 году.
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