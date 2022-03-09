Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польский футбольный союз отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию от стыков ЧМ-2022

Польский футбольный союз отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию от стыков ЧМ-2022
Комментарии

Польский футбольный союз прокомментировал решение ФИФА по стыковому матчу за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года со сборной России.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — приводит слова пресс-службы Польского футбольного союза ТАСС.

Ранее в ФИФА сообщили, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

Новость по теме
Тренер сборной Швеции прокомментировал решение ФИФА об отстранении России от стыков ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022