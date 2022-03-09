Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в ответном матче Лиги чемпионов с «Интером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в ответном матче с «Интером».



«Я ожидал те проблемы, которые у нас возникли. «Интер» действительно хорош и готов играть в таких матчах. У нас были отличные моменты, несмотря на то, что играли мы не лучшим образом. Учитывая оба матча, меня вполне устраивает то, что они победили, но дальше прошли мы. Мы могли выступить и лучше, несмотря на созданные нам неудобства.



Игра получилась по-настоящему интересной. В итоге мы уступили, что не радует, конечно, ведь мы вышли на поле не ради домашнего поражения. Соперник создавал проблемы, но мы победили бы, если бы смогли использовать свои моменты.



Мы часто теряли мяч в простых ситуациях, но такое бывает. А когда мяч взмывал в воздух, то из-за ветра начиналась настоящая комедия. Контрпрессинг был недостаточно хорош, мы недостаточно хорошо навязывали им борьбу и не могли получить нужный импульс. Вот чего нам не хватало», — цитирует Клоппа BT Sport.



«Ливерпуль» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче, который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу над «Интером» со счётом 2:0. В ответной игре 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» проиграл на домашнем стадионе 0:1.