Левандовски повторил достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал пятым игроком, сделавшим два или более хет-трика в одном сезоне Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ранее это удавалось Криштиану Роналду (2015/16, 2016/17); Лионель Месси (2011/12, 2016/17); Луис Адриано (2014/15); Марио Гомес (2011/12).

Отметим, Роналду является рекордсменом по этому показателю. Ему удалось оформить три хет-трика в сезоне Лиги чемпионов-2015/16.

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1.

Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение нападающего «Милана» Марко Симоне, который забил три гола «Русенборгу» за первые 24 минуты матча в 1996 году.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.