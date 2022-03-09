Мюллер прокомментировал разгромную победу «Баварии» в ответном матче с «РБ Зальцбург»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал уверенную победу команды над австрийским «РБ Зальцбург» (7:1).



«Перед игрой не было никакой неопределенности. Напряжение, конечно. Все знали об игре и ее важности. Ничья 1:1 в первом матче вряд ли была катастрофой, но это не было отличным результатом.

Сегодня у нас все сложилось хорошо. Нам везло, чего не хватало в Зальцбурге. Мы могли пропустить сегодня в первые 5 минут матча, но в целом мы были лучше», — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.



Мюнхенцы обновили свой же рекорд по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ни одна другая команда не проходила в 1/4 финала так же часто. Ближе всего к этому показателю испанская «Барселона» – она принимала участие в стадии четвертьфинала 18 раз.

Новость по теме «Бавария» обновила рекорд Лиги чемпионов